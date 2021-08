Non solo la trattativa con il Chelsea per riportare in Italia Tiémoué Bakayoko, in casa Milan continuano a lavorare per rinforzare ulteriormente la mediana a disposizione di Pioli per la prossima stagione. I rossoneri infatti insistono per avere Yacine Adli, centrocampista classe 2000 del Bordeaux, considerato dalla dirigenza come un profilo giovane ma dal futuro assicurato. Un affare che i rossoneri stanno portando avanti a prescindere da tutte le altre trattative. Quest'oggi a Casa Milan c’è stato un incontro con l’agente del centrocampista: Adli ha ribadito nuovamente la volontà di trasferirsi in rossonero e aspetta che i rossoneri raggiungano l’intesa con il Bordeaux.