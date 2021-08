Pellegri è ufficialmente del Milan: prenderà la 64

L'attaccante classe 2001 si trasferisce in rossonero con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Per l'ex Genoa è un ritorno in Italia dopo tre anni e mezzo

Pietro Pellegri è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante di proprietà del Monaco che si trasferisce con la formula del prestito oneroso (da un milione di euro) con obbligo di riscatto (da sei milioni) al verificarsi di determinate condizioni, come spiegato dai rossoneri nel comunicato ufficiale. "AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito - si legge nella notta - a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione definitiva che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Pietro Pellegri da AS Monaco FC". Il club francese avrà anche una percentuale del 15% sulla futura rivendita, mentre un milione di euro verrà garantito da alcuni bonus in base a obiettivi e gol che Pellegri raggiungerà. Il giocatore, che indosserà la maglia numero 64, sarà da subito a disposizione di Stefano Pioli.