Con l'acquisto del Tucu Correa dalla Lazio, l'Inter ha coperto lo spazio lasciato libero da Romelu Lukaku, che ha lasciato il club nerazzurro per fare ritorno al Chelsea. L'arrivo dell'attaccante argentino sarà l'ultimo di questa sessione di mercato, come ha ribadito l'amministratore delegato Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport: "Credo che non ci saranno altre operazioni rilevanti in entrata, la rosa è delineata e la ritengo molto omogenea. Non è stato facile sostituire due elementi come Lukaku e Hakimi, ma lo abbiamo fatto nel migliore dei modi e soprattutto abbiamo messo in sicurezza l'azienda in un momento di grande contrazione finanziaria. Questo è un dato di fatto importante e sono certo che i tifosi capiranno il momento di difficoltà che sta attraversando il club".