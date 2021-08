Il club madrileno ha alzato la proposta a 170 milioni di euro più di 10 bonus, per arrivare subito al calciatore e non attendere la scadenza del contratto del 30 giugno 2022. Immediata la risposta del presidente Al-Khelaifi, che ritiene l'offerta ancora non sufficiente: il Psg non vuole incassare meno di quanto speso nell'estate 2017, ovvero 30 milioni di prestito più 180 di riscatto (totale 210 milioni)

Il Real Madrid continua a insistere per acquistare Kylian Mbappè già in questa sessione di calciomercato, non attendendo la scadenza del contratto del francese con il Paris Saint-Germain che ci sarà il 30 giugno 2022. Il club di Florentino Perez ha in queste ore alzato ulteriormente la propria proposta, arrivando a offrire 170 milioni di euro più di 10 bonus, per quella che nelle intenzioni del Real sarà l'ultima offerta. Una proposta che però ancora non soddisfa il Psg, come ha ribadito lo stesso presidente Al-Khelaifi al termine dei sorteggi dei gironi di Champions League. La posizione del Psg rimane infatti chiara ed è quella di prendere in considerazione una cessione di Mbappè soltanto se riceverà la stessa cifra con la quale lo ha prelevato dal Monaco nell'estate del 2017, ovvero 30 milioni di prestito più 180 di riscatto per un totale di 210 milioni di euro.