La storia tra Cristiano Ronaldo e la Juve è ormai agli sgoccioli. Cosa ci lascia in eredità la più che probabile partenza di CR7? Ecco l'opinione di Marco Bucciantini a 'L'Originale': "I maggiori 5 stipendi al mondo non hanno vinto la Champions. La Juve per un po’ è sembrata la squadra più forte d’Europa, poi è andata via via logorandosi. Abbiamo visto un grande campione ma poi, alla fine, vincono le squadre”

JUVE-RONALDO, E' FINITA: GLI AGGIORNAMENTI