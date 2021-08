Filip Kostic, obiettivo di mercato della Lazio per il suo reparto offensivo, non si è presentato questo venerdì all'allenamento con l'Eintracht Francoforte. Il giocatore starebbe forzando la sua cessione dal club tedesco e il suo desiderio sarebbe quello di raggiungere la squadra di Sarri. Adesso l'Eintracht deve decidere se aprire alle trattative, dopo i no degli ultimi giorni

Arrivano conferme alle indiscrezioni di questo venerdì della BILD: Filip Kostic, ala sinistra classe 1992 dell'Eintracht Francoforte, oggi non si è presentato all'allenamento con il suo club e non dovrebbe quindi far parte del gruppo per la partita di Bundesliga contro l'Arminia Bielefeld in programma questo sabato alle 15:30. Kostic starebbe quindi forzando la sua cessione dall'Eintracht che nelle ultime ore aveva fatto capire di non volersi privare del giocatore nonostante i corteggiamenti su di lui di alcune squadre: su tutte c'è la Lazio che lo ha messo nel mirino come possibile sostituto di Joaquin Correa, partito all'Inter. Adesso, dopo il forte segnale lanciato dal giocatore alla propria società, resta quindi da capire quale sarà la posizione dell'Eintracht. Il club tedesco dovrà decidere se aprire alle trattative o se intraprendere con il giocatore un braccio di ferro. E la Lazio intanto osserva gli sviluppi in queste ultime e calde ore di mercato.