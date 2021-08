L'attaccante serbo, a segno nel 2-1 al Torino, racconta a Sky Sport la sua estate: "Non ho mai spinto per andare via nonostante fossero arrivate offerte molto importanti per me e la società. Sono contento di essere rimasto qui. Con Italiano siamo felici". E l'allenatore lo esalta: "Dusan ha una cultura del lavoro incredibile e va sempre a mille all'ora. Per noi è un trascinatore, vuole sempre determinare" FIORENTINA-TORINO: HIGHLIGHTS - CALCIOMERCATO: LE NEWS LIVE Condividi:

"Non ho mai spinto per andare via nonostante fossero arrivate offerte molto importanti per me e la società. Sono contento di essere rimasto qui". Parola di Dusan Vlahovic, autore del primo centro nella Serie A 2021/22 con la maglia della Fiorentina nel 2-1 al Torino. Il centravanti viola ha spiegato a Sky Sport la scelta di restare a Firenze dopo un'estate che l'ha visto al centro del calciomercato. Dopo il gol tutto lo stadio ha cantato il suo nome. "Un'emozione grande per me - spiega Vlahovic - sentire tutto lo stadio che canta il tuo nome è una cosa meravigliosa. Devo lavorare con ancora più determinazione e umiltà. L'importante è stato vincere la partita prima della sosta".

"Felici con Italiano, possiamo migliorare ancora" leggi anche Niente Vlahovic, l'Atletico prende Cunha a 30 mln Vlahovic ha segnato il temporaneo 2-0 staccando di testa su cross di Bonaventura: "Si è trattato di istinto: dovrò rivederlo per bene, era un gol dall'elevato coefficiente di difficoltà - racconta l'attaccante - era importante vincere e fare tutto quello che il mister ci ha chiesto". Il centravanti sottolinea proprio il rapporto con Italiano: "Siamo sulla strada giusta. Siamo felici di avere un allenatore come Italiano: dobbiamo applicarci il più veloce possibile e possiamo migliorare ancora. Ci saranno alti e bassi ma dobbiamo lavorare ancora".

Italiano: "Vlahovic va sempre a mille all'ora" Dopo il gol del 2-0 non è passato inosservato l'abbraccio tra Vlahovic e Italiano: "A volte ci dimentichiamo che Dusan è un ragazzo del 2000 - racconta l'allenatore della Fiorentina a Sky Sport - ha una cultura del lavoro incredibile e va sempre a mille all'ora. Per noi è un trascinatore, vuole sempre determinare. Ha un futuro strepitoso davanti a lui ma deve continuare a essere questo". "Tutti vogliono incidere e questo è bello, aggrediamo l'area in tanti". Italiano parla anche del finale, con il Torino che ha segnato il 2-1 con Verdi: "Abbiamo avuto altre 3-4 situazioni interessanti per chiuderla poi nel finale è un peccato rischiare di incassare il pareggio. Però è andata bene, meritavamo di vincere per la voglia che abbiamo espresso in campo".