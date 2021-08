Sampdoria, Keita si riavvicina: contatti positivi

Le parti sono a lavoro per il ritorno in Liguria del senegalese, stavolta a titolo definitivo. Sullo sfondo resta il sogno Jovic, mentre con il Napoli non c'è ancora intesa sulle cifre per Petagna CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Un rinforzo per l'attacco. È questo l'obiettivo della Sampdoria negli ultimi giorni di calciomercato. Tra i tanti nomi ce n'è uno che ha preso quota, quello di Keita Baldé. Il senegalese, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia blucerchiata, è tornato al Monaco, ma è pronto a lasciare il club del Principato. Tra l'entourage di Keita e la Sampdoria ci sono stati nuovi contatti positivi e il ritorno è più vicino. Stavolta le parti non stanno lavorando per un prestito, bensì per un trasferimento a titolo definitivo visto che il giocatore ha solo un anno di contratto con il Monaco.

Keita, i numeri con la Samp Era il 30 settembre 2020 quando la Samp prese Keita in prestito dal Monaco. Per il senegalese si rivelò una stagione positiva sotto la guida di Claudio Ranieri: in totale 26 presenze con 7 gol che portarono in dote 11 punti ai blucerchiati. In caso di ritorno in Serie A, dove vanta 159 partite giocate, per Keita sarebbe la quarta parentesi dopo Lazio (2011-2017), Inter (2018-2019) e Samp (2020-2021).