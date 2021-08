Oltre all'arrivo di Kean (che ha svolto le visite di rito al J Medical, in attesa dell'ufficializzazione), la Juventus non ha perso le speranze di arrivare a Mauro Icardi. Altri tentativi sono stati fatti in questa domenica: sono state proposte varie formule di prestito (annuale o anche biennale), ma il Psg al momento non si è dimostrato disponibile per parlare della cessione del giocatore. Una situazione che potrebbe però cambiare nelle prossime ore , per esempio se dovesse saltare la cessione di Mbappé al Real Madrid . Se il nazionale francese dovesse restare a Parigi, lo spazio per Icardi si ridurrebbe e potrebbe spingere sia il club che il giocatore a riconsiderare l'offerta bianconera.

I nomi a centrocampo: Witsel e Pjanic

Oltre all'attacco, la Juventus sta pensando di regalare ad Allegri un nuovo rinforzo a centrocampo: due sono i nomi in cima alla lista dei dirigenti della Juve. Il primo è Axel Witsel, centrocampista belga classe 1989 di proprietà del Borussia Dortmund. La Juventus vorrebbe ottenere Witsel con la formula del prestito di un anno con un'opzione per il secondo legata al numero delle presenze che andrebbe eventualmente a effettuare con la maglia bianconera. Al momento, però, il Borussia non è disponibile a liberarlo dal momento che il club tedesco non ha ancora in mano il suo possibile sostituto. Il secondo nome è quello di Miralem Pjanic, che il Barcellona darebbe in prestito contribuendo anche al pagamento dell'ingaggio. Ma i bianconeri non hanno ancora deciso se prendere a prescindere un centrocampista o subordinarlo a un'eventuale uscita in quel reparto.