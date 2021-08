Sono ore di valutazioni importanti in casa Juventus. La sconfitta allo Stadium contro l'Empoli di sabato sera e la partenza a rilento in Serie A hanno aperto alcuni interrogativi. Max Allegri resta comunque fiducioso sulla stagione: "Questi passi falsi ci faranno bene, ho un gruppo ottimo e c'è da lavorarci come ogni anno", le parole dell'allenatore bianconero dopo il ko. Per migliorare ulteriormente l'organico a disposizione, però, Allegri vorrebbe anche un rinforzo in centrocampo. E il club, pur non avendo ancora preso una decisione definitiva, sta valutando questa opportunità. La prima scelta resta Axel Witsel, con cui da tempo è stato impostato un discorso con l'obiettivo di chiudere in extremis per il suo arrivo a Torino. La Juventus vorrebbe legare l'acquisto del belga classe 1989 all'uscita di un altro giocatore, ma potrebbe anche dare l'ok a prescindere da una cessione per regalare al suo allenatore quell'elemento di esperienza e ordine di cui ha bisogno. Un identikit a cui risponde il centrocampista del Borussia Dortmund, sempre titolare nelle prime tre partite in Bundesliga del Borussia Dortmund anche se con un contratto in scadenza a giugno 2022.