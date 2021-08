Come riportato da Sky Sports, il campione portoghese ha completato a Lisbona le visite mediche con i Red Devils ed è dunque pronto ad iniziare la sua nuova avventura al Manchester United. Per CR7 contratto biennale: sarà il giocatore più pagato della Premier League

La nuova vita di Cristiano Ronaldo al Manchester United sta per iniziare. Salutata la Juventus, il campione portoghese è volato a Lisbona dove, come riportato da Sky Sports, ha completato le visite mediche con i Red Devils che nella giornata di venerdì 27 agosto avevano ufficilizzato l'accordo con i bianconeri e avevano specificato che il giocatore avrebbe dovuto svolgere i test fisici, oltre che attendere alcuni documenti. A questo punto è tutto pronto per il ritorno di CR7 a Old Trafford: a dodici anni dal suo addio, il cinque volte Pallone d'Oro ripartirà dallo United.