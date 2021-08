Teun Koopmeiners è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Nella serata di lunedì la società nerazzurra ha comunicato attraverso i suoi canali social l'esito positivo della trattativa che ha portato il calciatore belga a Bergamo: "Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Teun Koopmeiners dall’AZ Alkmaar. Benvenuto Teun!". Per il centrocampista centrale inizia così una nuova avventura, per la prima volta lontano dall'Olanda: dall'esordio in prima squadra nell'ottobre 2017, infatti, Koopmeiners è diventato un punto fermo della formazione biancorossa con la quale ha realizzato 43 gol e 17 assist in 154 presenze.