Ultimi botti per completare un mercato che lo ha visto grande protagonista. Dopo aver chiuso per Yacine Adli, centrocampista classe 2000 che i rossoneri hanno acquistato dal Bordeaux per 10 milioni di euro bonus compresi lasciandolo ancora un anno in prestito in Francia, e dopo aver ufficilizzato il ritorno di Bakayoko in rossonero, il Milan continua la ricerca del nuovo trequartista da regalare a Pioli. Sfumato Romain Faivre del Brest, che era l’obiettivo principale dei rossoneri, dopo che la società francese ha rifiutato anche l’ultima offerta ribadendo l’incedibilità del giocatore, il Milan adesso proverà a percorrere una delle piste alternative. Il nome nuovo è quello di Aleksey Miranchuk, russo classe 1995 per il quale il Milan ha già presentato una richiesta ufficiale all’Atalanta ed è in attesa di una risposta dal club nerazzurro; trattativa però che al momento è abbastanza difficile.