Dopo Fikayo Tomori e Olivier Giroud, il Milan pesca ancora in casa Chelsea. I rossoneri, infatti, si sono ufficialmente assicurati il centrocampista francese Tiémoué Bakayoko con la formula del prestito biennale con di riscatto – che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni – alla cifra già stabilità di 15 milioni di euro. Prima di far ritorno in Italia, il classe 1994 ha rinnovato fino al 2024 con i Blues. Il Milan, dunque, ha centrato quello che è sempre stato uno dei principali obiettivi per il centrocampo, riportando in rossonero, anche grazie alla ferma volontà del giocatore, il centrocampista che ha già indossato la maglia del Milan nella stagione 2018-2019. Con il francese salgono a nove gli acquisti estivi dei rossoneri tra nuovi arrivi e riscatti: Tomori, Maignan, Brahim Diaz, Giroud, Florenzi, Pellegri, Ballo-Touré, Tonali e per l'appunto Bakayoko. Senza contare che a breve anche Adli del Bordeaux sarà ufficializzato, anche se resterà per una stagione in Francia.