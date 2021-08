I rossoneri hanno definito la trattativa per il centrocampista classe 2000: operazione da 10 milioni di euro, bonus compresi. Adli è atteso già oggi a Milano per svolgere le visite mediche CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

ll Milan si prepara ad accogliere Yacine Adli. È fatta per l'arrivo in rossonero del centrocampista classe 2000 di proprietà del Bordeaux. I due club hanno sistemato gli ultimi dettagli della trattativa: Adli si trasferirà a titolo definitivo, ma resterà in prestito per un anno al Bordeaux. Operazione da 10 milioni di euro, bonus compresi. Il francese, già in volo verso Milano, svolgerà oggi le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà al club rossonero.

Chi è Adli leggi anche Serie A, tutti gli acquisti ufficiali (finora) Nato a Vitry-sur-Seine, un comune di circa 90.000 abitanti nell'Île-de-France che dista nove chilometri da Parigi, Adli è cresciuto nel vivaio del Paris Saint Germain dove è entrato nel 2013. Un percorso di cinque anni tra le squadre giovanili fino al 19 maggio 2018, giorno in cui ha debuttato in prima squadra nell'ultimo match di campionato contro il Caen. Nell'estate 2018 Adli firma il suo primo contratto da professionista con il Psg, ma appena sei mesi dopo viene ceduto a titolo definitivo al Bordeaux per 5,5 milioni di euro. Con i girondini ha collezionato finora 72 presenze con 5 gol e 8 assist.