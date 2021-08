Ultimo giorno di calciomercato anche in Spagna, con un grandissimo colpo a sorpresa: Antoine Griezmann, dopo due anni al Barcellona, torna all'Atletico Madrid. Un'operazione a sorpresa, concretizzatasi proprio nelle ore conclusive. L'attaccante francese ha accettato di ritornare alla corte di Simeone, con il club rojiblanco che ha chiuso l'affare in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Per Griezmann è pronto un contratto biennale, con opzione per il rinnovo per una terza stagione. Un vero e proprio colpo a sorpresa, con l'affascinante ritorno del "Petit Diable" all'Atletico Madrid che si è concretizzato in questo ultimo giorno di calciomercato. Accontentato il Barcellona, che aveva bisogno di una cessione pesante per dare un po' di respiro alle proprie casse. E accontentato, soprattutto, Simeone, che ha avuto il rinforzo tanto richiesto per completare la rosa a sua disposizione e renderla ancor più competitiva.