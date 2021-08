La storia di Takehiro Tomiyasu con il Bologna è giunta ai titoli di coda. Il difensore giapponese è pronto a lasciare il club rossoblù dopo due stagioni per iniziare una nuova avventura in Premier League : il classe '98 sarà un nuovo giocatore dell' Arsenal . Accordo trovato nella tarda mattinata di martedì 31 agosto al termine di un incontro decisivo a Londra tra l'agente di Tomiyasu e la società inglese: i Gunners verseranno nelle casse del Bologna 20 milioni di euro più 3 di bonus . Nonostante l'uscita del giapponese, i rossoblù non prevedono di acquistare un nuovo difensore in queste ultime ore di calciomercato.

Tomiyasu al Bologna, due anni da protagonista

Acquistato nell'estate 2019 per 7 milioni dai belgi del Sint-Truiden, Tomiyasu si è immediatamente imposto nel Bologna diventando un titolare inamovibile della squadra di Mihajlovic, che ha sempre puntato su di lui impiegandolo da esterno destro di una difesa a quattro ma anche da centrale. Nelle due stagioni in rossoblù il giapponese ha collezionato in totale 64 presenze, mettendo anche a segno 3 gol e servendo 3 assist in Serie A. Adesso, per lui, una nuova avventura in Inghilterra: l'Arsenal lo aspetta.