Il difensore tedesco non è più svincolato: ha firmato un contratto biennale con il Lione dopo la fine della sua decennale avventura al Bayern Monaco. "Orgoglioso e felice di essere in un club di così grande tradizione"

Mentre l'amico Franck Ribery è corteggiato dal Verona, Jerome Boateng ha nel frattempo trovato casa. Dopo dieci anni di Bayern Monaco e svariati trofei in bacheca, il campione del mondo a Brasile 2014 riparte dall'Olympique Lione. Il difensore tedesco, come annunciato sui profili social, ha firmato con l’OL fino al 2023. Boateng, il cui contratto con i bavaresi era scaduto lo scorso giugno, giocherà insieme con l’ex Milan Lucas Paquetá e con l’ex interista Xherdan Shaqiri, altro colpo di questo mercato estivo per la società del presidente Aulas.