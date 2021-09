"Ferguson un padre nel calcio"

approfondimento

“È un nuovo capitolo”, ha continuato CR7. “Sono così felice e contento, e voglio andare avanti ancora, fare la storia, cercare di aiutare il Manchester United a ottenere grandi risultati, a vincere trofei”. Un club che l’ha visto maturare fino a diventare uno dei più forti di sempre, sotto l’ala protettrice di Sir Alex Ferguson che l’aveva voluto fortemente dopo essere rimasto folgorato in un’amichevole in cui lo aveva come avversario, organizzata appositamente per poterlo vedere all’opera più da vicino.



“Ho una storia fantastica con questo fantastico club: sono arrivato a 18 anni e ovviamente sono davvero felice di essere tornato a casa dopo 12 anni. Come tutti sanno, Sir Alex Ferguson fu fondamentale per la mia firma quando ero allo Sporting Lisbona. Per me è come un padre, nel calcio. Mi ha aiutato molto, mi ha insegnato molte cose, e ovviamente ha avuto un ruolo importante per il rapporto che abbiamo avuto. Ci teniamo sempre in contatto, ed è una persona incredibile. Mi piace davvero molto ed è stato la chiave principale per essere nella posizione dove sono oggi”.