Il giocatore francese, al momento senza squadra dopo la fine del contratto con la Fiorentina, può tornare in Italia: l'ex Bayern Monaco ha aperto ai gialloblù, che stanno pensando di ingaggiarlo nonostante abbiano già acquistato Caprari per il dopo Zaccagni

L'avventura in Serie A di Franck Ribery potrebbe non essere finita lo scorso 22 maggio (0-0 contro il Crotone). Dopo l'addio alla Fiorentina, che non gli ha rinnovato il contratto biennale, il francese è ancora senza squadra. E nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede la possibilità che l'ex Bayern Monaco possa restare in Italia. Il Verona sta infatti pensando di ingaggiarlo, nonostante per il dopo Zaccagni si sia già assicurata Gianluca Caprari dalla Sampdoria.