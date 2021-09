Scattato il countdown per la risposta definitiva di Ribery alla proposta della Salernitana: il giocatore francese e i suoi agenti aspettano la bozza di contratto per prendere la decisione definitiva. In due anni alla Fiorentina l'ex Bayern Monaco ha giocato 50 partite di campionato, segnando 5 reti

A Salerno è partito il conto alla rovescia per il possibile "sì" di Franck Ribery alla proposta del club granata. Quella tra venerdì e sabato è stata una notte di riflessione per il 38enne francese, che sta valutando se accettare l'offerta della Salernitana e restare quindi in Serie A dopo il biennio alla Fiorentina, concluso con 50 presenze e 5 reti in campionato. Il giocatore è in attesa con i suoi agenti della bozza di contratto in arrivo. Dopo averla studiata con attenzione, prenderà la sua decisione definitiva.