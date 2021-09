Attaccanti low cost da acquistare al fanta

Se decidete di puntare sui grossi nomi in attacco vi servirà completare il reparto badando a non spendere troppo. Di attaccanti a prezzo scontato ce ne sono tanti, quanti però non saranno semplici meteore? La risposta non è così scontata dato che ci sono squadre che hanno un parco attaccanti davvero ampio. Scopriamo i possibili affari là davanti

In questa analisi cercheremo di capire quali squadre potrebbero ruotare più attaccanti in modo da poter avere un'idea di massima su 'certezze di voto' e probabili meteore. L'ultimo accorgimento riguarda le scommesse pure: non sono tanti gli allenatori che rischiano nel reparto avanzato. La preferenza è quella di avere gente rodata e di esperienza. I giovanissimi possono mettere insieme qualche presenza con il contagocce. Evitiamo di cadere nella tentazione di prendere 2 o 3 punti di domanda.

Il concetto di low cost in attacco è sempre relativo: molto chiaramente dipende dalla divisione del budget che ogni fantallenatore decide di destinare ai vari reparti ma spesso il concetto è un altro. Se per esempio la nostra strategia è quella di puntare su un top attaccante, sappiamo che la spesa sarà importante e di crediti per altre punte di peso non c'è. La parte fondamentale del ragionamento sta nell'individuazione di attaccanti che metteranno insieme almeno 20 presenze con voto . Altrimenti si rischia che i 2 gol nel nostro gioiello siano annullati da un S.V. che ci farà giocare in 10.

COSA FARANNO I TOP TEAM?

Pensare di chiamare un attaccante di una squadra d'alta classifica sperando di pagarlo poco è un sogno che spesso non si avvera. Se per caso ci riusciamo, a fine anno ci accorgiamo che le presenze saranno pochissime. Un altro aspetto da non sottovalutare è la psicologia del fantalleantore: se tizio sappaiamo che giocherà (perchè magari è stato annunciata la sua titolarità in conferenza) scatta il pensiero del "ho scommesso su di lui sarei pazzo a non metterlo quando so che è titolare". La strategia non pagherà spesso i giusti dividendi.



In casa Juve c'è da guardare a Morata. Ovvio, non lo pagherete poco ma potrebbe essere un buon 'low cost' se comparato con altra gente non sicura del posto. Per quel che riguarda l'Inter Campione d'Italia, Correa si è presentato 'discretamente bene', Dzeko costa, Lautaro anche. Resta il buon Sanchez che magari è finito nel dimenticatoio di qualche vostro amico all'asta. Per Lazio e Roma c'è una situazione simile: Muriqi da una parte e Borja Mayoral dall'altra. Lo scorso anno il secondo è andato decisamente meglio del primo ma Abraham sarà titolare inamovibile. Rischiosissimi entrambi. Restando tra i colori giallorossi occhio al possibile prezzo di Shomurodov. Lui sì che può andar via 'bene' all'asta e Mourinho ha già visto le sue qualità. Il Napoli ha tanti cambi: Mertens, Lozano/Politano, Petagna. Spalletti ruoterà tanto (anche a gara in corso) e non è da buttar via l'idea di puntare su qualcuno che, nel corso della stagione, potrebbe scavalcare i compagni nelle gerarchie. Più complicata tatticamente la situazione del Milan: Pioli dovrà decidere come giocare quando Ibra tornerà. Il 4-4-2 permetterebbe più ricambi (Pellegri, Leao punta) mentre il 4-2-3-1 penalizzerebbe non poco qualche 'spesa importante'. In tanti avranno infine visto Piccoli all'opera: il ragazzo ha qualità ma prenderlo senza la copertura di Zapata o Muriel è quasi inutile