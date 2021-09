Nedved: "Rinnovo Dybala? Siamo fiduciosi"

Uno dei temi che tiene banco in casa Juventus è il futuro di Paulo Dybala. L'attaccante argentino, in bianconero dal 2015, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022. La parti sono a lavoro per il prolungamento e la Juve è fiduciosa sul buon esito della trattativa come spiegato dal vicepresidente Pavel Nedved: "Stiamo proseguendo nella trattativa - ha ammesso nel prepartita di Napoli-Juve - In alcune fasi sono stato presente, l'operazione la stanno portando avanti molto bene Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene. Siamo fiduciosi, speriamo arrivi presto".