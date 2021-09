Il Flamengo non ha escluso la prospettiva di ingaggiare il difensore Dani Alves , che è senza un club dopo essersi separato dal San Paolo. Il presidente del Flamengo Rodolfo Landim ha confermato che i campioni in carica del massimo campionato brasiliano stanno considerando una mossa per il 38enne, ma si sono fermati prima di dire se fosse stata fatta un'offerta. "Ho avuto l'opportunità di incontrarlo nel 2019. Ha un profilo professionale davvero impressionante. È un vincente. Nessuna squadra al mondo ignorerebbe un giocatore come Daniel Alves", ha detto Landim al brasiliano TV Record. Alves ha concluso il suo accordo con il San Paolo la scorsa settimana a causa di una disputa sui pagamenti ritardati degli stipendi.

È ancora un membro regolare della nazionale brasiliana e non ha nascosto il suo desiderio di prendere parte alla Coppa del Mondo del prossimo anno in Qatar. Il terzino destro è ampiamente riconosciuto come il giocatore più decorato della storia, avendo vinto 43 trofei con Bahia, Siviglia, Barcellona, ​​Juventus e Paris Saint-Germain, San Paolo e Brasile. Il Flamengo ha già rafforzato la propria squadra nel mese scorso firmando l'ex difensore del Brasile David Luiz e assicurando un prestito per il centrocampista del Manchester United Andreas Pereira. I campioni in carica della Serie A brasiliana sono attualmente terzi nella classifica a 20 squadre della massima serie, a otto punti dalla capolista Atletico Mineiro ma con due partite in meno.