Il suo futuro è uno dei temi più scottanti in casa Juventus. Partito CR7, destinazione Manchester United, Paulo Dybala è diventato il fulcro centrale del progetto bianconero e l'intenzione è tenerselo stretto vista la possibilità di lasciare il club a costo zero l'anno prossimo. Il suo contratto è in scadenza nel 2022, ma i bianconeri sono al lavoro da tempo per arrivare a un'intesa sul prolungamento. Al momento non c'è ancora un accordo sul rinnovo, ma il dialogo tra le parti resta aperto : da un lato l'entourage de La Joya, guidato dal suo agente Antun, dall'altro la dirigenza, con in primis Cherubini. Una trattativa che continua, anche se per ora non è dato sapere se ci sarà un incontro nel fine settimana o se si continuerà a dialogare attraverso telefonate e messaggi. L'obiettivo è limare la distanza tra quella che è l’offerta della Juve e la controfferta del procuratore dell'argentino, ma entrambe le parti sottolineano che è un dialogo tuttora aperto.

Dybala titolare: e quel feeling col Milan...

In attesa di novità dalle questioni extracampo, Dybala partirà con ogni probabilità dal primo minuto nel big match contro il Milan. A segno su rigore nel debutto in Champions sul campo del Malmoe, l'argentino ha voglia di esserci e di tornare protagonista anche in campionato (in gol all'esordio a Udine, a secco nella successiva gara contro l'Empoli), dopo aver saltato la trasferta di Napoli a causa del rientro tardivo dal ritiro della sua Nazionale. Da capire in che posizione sarà impiegato, se come falso nueve o da vertice basso sulla trequarti in un 4-2-3-1. È un giocatore su cui la Juve e Allegri hanno puntato molto e lui vuole ripagare la fiducia, anche in considerazione del suo trend positivo contro i rossoneri. Il Milan, infatti, è la squadra più affrontata e battuta in carriera: 8 le reti siglate, compresa quella che decise l'1-0 finale di due stagioni fa con Sarri in panchina, l'ultimo successo allo Stadium contro il Diavolo.