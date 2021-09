Non solo la partenza a rilento della squadra in campo, sul piatto (che scotta) della Juventus c'è in ballo, e in dubbio, anche il futuro di Paulo Dybala, assoluta priorità contrattuale della dirigenza bianconera. Che, però, almeno stando a quanto detto da Nedved prima della partita contro lo Spezia, è abbastanca serena affinché una soluzione ben presto verrà trovata, nonostante la distanza tra le parti che non sembra ridursi in maniera decisiva: "Rinnovo? Paulo sta facendo ottime prestazioni, le sta facendo da leader quindi siamo contenti. Stiamo proseguendo con la trattativa, in questo periodo si gioca davvero tanto e dobbiamo trovare il modo di terminare l'operazione. Se ci siamo? Sì, stiamo trattando, ci manca qualcosina ma siamo molto fiduciosi", le parole del dirigente bianconero. Che ha poi parlato così di Chiesa: "Se mi aspettavo di più da lui? Assolutamente no, sta facendo molto bene. E' andato in nazionale in ottima forma, è tornato con un infortunio e si è fermato per almeno una settimana. Abbiamo dovuto gestirlo, ma ora è pronto".