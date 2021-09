Le cifre dell'accordo

Il centrocampista classe '88, campione del mondo con la Nazionale francese nel 2018, firmerà con il suo nuovo club un contratto biennale sulla base di 3 milioni di euro più benefit, come la casa e i voli per gli spostamenti. La Roma non riceverà nulla per il cartellino del giocatore, ma risparmierà circa 5 milioni lordi sull'ingaggio che avrebbe dovuto corrispondergli per il contratto in scadenza nel giugno 2022. Dopo un momento di impasse, la trattativa si è sbloccata in quanto l'entourage di Nzonzi ha capito che Tiago Pinto sarebbe rimasto inflessibile: la Roma sarebbe stata disposta a lasciar partire il giocatore gratuitamente, ma non a pagare la buonuscita richiesta, pari ad almeno la metà dell'ingaggio per la stagione in corso. L'intesa è stata dunque raggiunta con il pagamento da parte del club giallorosso degli stipendi del centrocampista fino ad agosto, periodo di chiusura del calciomercato in Italia, e non oltre. Con Nzonzi destinato all'Al Rayyan, in casa Roma rimangono altri due esuberi: Federico Fazio e Davide Santon.