Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca all'Inter? La scorsa estate c'è stata la possibilità di vedere i due attaccanti del Sassuolo con la maglia nerazzurra. Nella ricerca dell'erede di Romelu Lukaku, infatti, l'Inter ha bussato anche alla porta del Sassuolo. Una richiesta ufficiale è arrivata al club neroverde come confermato dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali: "L'Inter mi ha chiesto in poco tempo sia Raspadori che Scamacca - spiega a Sky Sport - La nostra volontà, però, è sempre stata quella di trattenerli, vogliamo puntare su di loro. Sono giovani, hanno tempo per crescere qui e secondo me non sono ancora pronti per una grande squadra. Comunque me li hanno chiesti anche altre squadre, non solo l'Inter".