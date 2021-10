Ranieri al campo di allenamento del Watford. VIDEO

Dopo aver trovato l'accordo con il club inglese, l'allenatore italiano ha già raggiunto il centro sportivo: ora la firma, l'ufficialità e poi il primo allenamento alla guida della sua nuova squadra. Per lui sarà la quarta volta in Premier League

Claudio Ranieri e la Premier League , atto quarto. L’allenatore italiano è infatti pronto a ripartire ufficialmente dal Watford, società che ha scelto lui dopo il difficile inizio di stagione (7 punti in 7 giornate di campionato) e l’esonero di Francisco Javier Munoz. Accordo totale già raggiunto nelle scorse ore, adesso gli ultimi passaggi burocratici che precederanno firma sul contratto e ufficialità: Ranieri, infatti, è già arrivato al campo di allenamento del Watford , pronto a iniziare la sua nuova avventura inglese. Dopo la firma sul contratto, dirigerà il primo allenamento. All'ex allenatore della Sampdoria toccherà risollevare le sorti del club, sconfitto nell’ultima giornata dal Leeds e attualmente al 15esimo posto in classifica.

Ranieri-Premier: atto quarto

Una storia d’amore interminabile quella tra Ranieri e la Premier League, iniziata nel 2000 alla guida del Chelsea dove è rimasto per quattro anni. Poi, nella stagione 2015-2016, il ritorno in Inghilterra alla guida del Leicester, dove Ranieri – con il trionfo in campionato – ha scritto una delle favole calcistiche più belle dell’era moderna. A febbraio 2017 l’esonero dalla panchina delle Foxes, ma l’avventura in Premier riprende – seppur per pochi mesi – a novembre 2018 alla guida del Fulham. Ora la quarta tappa inglese, al Watford.