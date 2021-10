Trattativa in corso per chiudere l'accordo, con l'allenatore italiano che nelle prossime ore dovrebbe battere tutta la concorrenza e sedersi sulla panchina del Watford. Sarà la quarta volta per lui in Premier League: dal Chelsea al Fulham, passando per il trionfo nel 2015-2016 con il Leicester

Dopo sette giornate è saltata la prima panchina in Premier League: la sconfitta nel match di sabato sul campo del Leeds, è infatti costata il posto a Francisco Javier Munoz , allenatore del Watford che ha collezionato 7 punti in altrettante partite. A comunicarlo è stato lo stesso club inglese, attraverso un annuncio ufficiale sul proprio sito. Il club di proprietà della famiglia Pozzo ha già dato il via alle ricerche per individuare il nome del nuovo allenatore e il grande favorito risponde al profilo di Claudio Ranieri . E' in corso una trattativa tra le parti per chiudere l'accordo , con l'ex Sampdoria che è balzato in testa alle preferenze del club e nelle prossime ore dovrebbe battere tutta la concorrenza, diventando il nuovo allenatore del Watford.

Ranieri e la Premier League

La lunga storia tra Claudio Ranieri e la Premier League comincia nel lontano 2000, quando l'allenatore (dopo un'altra esperienza all'estero all'Atletico Madrid) si siede sulla panchina del Chelsea. Quattro anni molto importanti, con due qualificazioni alla Champions League e un'ultima stagione (2003-2004) nella quale ottiene il secondo posto in Premier e la semifinale di Champions. Risultati che non bastano al neo patron Abramovich per confermarlo, decidendo di sostituirlo con Josè Mourinho. Passano 11 anni e Ranieri torna nel massimo campionato inglese per allenare il Leicester nella stagione 2015-2016: l'allenatore viene dall'esperienza fallimentare come commissario tecnico della Grecia e probabilmente nemmeno lui può immaginare quanto incredibile sarà il campionato che affronterà nei mesi successivi. Nascerà una cavalcata trionfale che porterà il Leicester al trionfo in Premier League, il primo della sua storia, coronando una delle più grandi imprese nella storia dello sport. L'anno successivo per Ranieri arriverà l'esonero a febbraio, dopo una stagione non all'altezza dei clamorosi risultati ottenuti l'anno precedente. Il terzo (e finora ultimo) ritorno di Ranieri in Premier è datato novembre 2018: pochi mesi sulla panchina del Fulham, durante i quali non riesce però a tirare fuori la squadra da una difficile situazione di classifica. Verrà esonerato a febbraio, con il Fulham che a fine stagione retrocederà in Championship.