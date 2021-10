Il 28enne ivoriano, svincolato dopo la fine dell'avventura con il Tottenham, ha firmato con il club spagnolo un contratto per questa stagione con opzione per altri due anni. Si unirà alla sua nuova squadra dopo gli impegni con la nazionale

Dopo Ligue 1 e Premier League, la carriera di Serge Aurier riparte dalla Liga. Il terzino destro classe 1992, svincolato dopo aver risolto il contratto con il Tottenham lo scorso 31 agosto, ha firmato con gli spagnoli del Villarreal. Accordo di un anno con opzione per altre due stagioni e ufficialità del trasferimento arrivata proprio dal club spagnolo con una nota pubblicata sul proprio sito web: "Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo con Serge Aurier, che arriva nel nostro club da svincolato e indosserà la nostra maglia in questa stagione, con l'opzione di prolungare il rapporto per altre due stagioni. Dopo aver superato le visite mediche e aver firmato il contratto con il Villarreal, Serge Aurier risponderà alla convocazione della nazionale ivoriana, che lo ha convocato per disputare due gare di qualificazione ai Mondiali 2022 contro il Malawi (venerdì 8 e lunedì 11 ottobre). Il difensore si unirà alla squadra dopo la sosta della nazionale e sarà presentato ufficialmente al suo ritorno in Spagna", si legge nella nota.