Florentino Perez: "Mbappé-Real? Novità da gennaio in poi". Poi corregge il tiro

Mbappé: "In estate sarei andato solo al Real"

approfondimento

I paperoni del calcio per Forbes: CR7 supera Messi

Le parole del presidente del Real Madrid arrivano a poche ore dalle dichiarazioni dello stesso Mbappé a Rmc Sport e all'Equipe. "Ho chiesto di andarmene e da quel momento non ho voluto rinnovare - è la spiegazione dell'attaccante francese sulla trattativa dello scorso luglio con il Real - volevo che il club cercasse un trasferimento per me in modo da avere i soldi per cercare un sostituto di qualità. Volevo che entrambe le parti ne beneficiassero e finissimo questa storia con una stretta di mano". Con la testa al presente: "Il club ha deciso di non vendermi e sembrava buono con me. Perché partire? Pensavo che la mia avventura fosse finita, volevo scoprire qualcos'altro - ha confermato all'Equipe - se fossi andato via in estate sarebbe stato solo al Madrid".