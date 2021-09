1/12 ©IPA/Fotogramma

COME VIENE STILATA LA CLASSIFICA? - È lo stesso Forbes a precisarlo: per compilare la lista "abbiamo parlato con club, agenti, sponsor e esperti mondiali. Tutti i numeri sono convertiti in dollari americani usando gli attuali tassi di cambio, e includono il salario al lordo delle tasse, bonus e sponsorizzazioni. Le spese per i cartellini sono invece escluse".