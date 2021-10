6/14 ©Ansa

IL CITY DELL'ABU DHABI UNITED GROUP - È l'estate del 2008 quella dell’avvento dagli Emirati Arabi di Mansur bin Zayd Al Nahyan (all’epoca presidente onorario del club) e di Khaldoon Al Mubarak, attuale presidente esecutivo del club. In meno di tredici anni, il City ha dominato in Inghilterra (16 titoli nazionali) e ha raggiunto una finale di Champions (persa). Come per il Chelsea, ecco il bilancio delle prime tre stagioni di mercati "folli".