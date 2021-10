La Roma ha avviato il percorso per prolungare il contratto di Gianluca Mancini, in scadenza il 30 giugno 2024 . Nella giornata di mercoledì è andato in scena il primo incontro tra Giuseppe Riso , agente del difensore, e il direttore generale giallorosso Tiago Pinto . Sul piatto l'adeguamento e il prolungamento contrattuale del centrale 25enne. L'incontro, interlocutorio, ha avuto esito positivo: la Roma non ha infatti fretta di definire la trattativa e c'è volontà comune di proseguire insieme a lungo.

Dopo aver ufficializzato il rinnovo fino al 2026 di Lorenzo Pellegrini , il prossimo obiettivo della Roma è consolidare il rapoorto con Mancini, nel giro anche della nazionale azzurra. Il contratto del difensore ex Perugia e Atalanta sarà adeguato al livello dei big: il suo ingaggio salirà fino a 3 milioni di euro a stagione , con estensione del legame fino al 2026. Mancini resta la priorità in fatto di rinnovi nella lista di Tiago Pinto, seguito da Cristante , Veretout e Zaniolo , e la dirigenza giallorossa tornerà ad aggiornarsi con l'entourage del difensore nelle prossime settimane.

I numeri di Mancini con la Roma

approfondimento

Mou e la Juve: storia di rivalità e provocazioni

A Roma dall'estate 2019, Mancini in stagione non ha saltato ancora un minuto: Mourinho lo ha impiegato da titolare in 10 occasioni su 10 partite tra Serie A, Europa League e Conference League. In giallorosso il difensore nato a Pontedera il 17 aprile 1996 ha messo insieme in poco più di due stagioni 92 presenze in tutte le competizioni, con 7 reti e 2 assist. Ora il club vuole puntare sempre più su di lui, con sguardo rivolto al 2026.