Il cambio di proprietà e nuove rinnovate ambizioni che passano anche dalla scelta di un allenatore esperto e vincente, in grado di riportare in alto il Newcastle. La prima operazione condotta dal fondo Pif (Public Investment Fund) – il fondo direttamente controllato dal governo dell’Arabia Saudita che poco più di una settimana fa ha sborsato 300 milioni di sterline (circa 350 milioni di euro) per acquistare l’80% della società inglese – sarà con ogni probabilità l’avvicendamento in panchina tra Steve Bruce e il suo successore. Già, ma chi sarà a sostituire l’allenatore dei Magpies, attualmente al penultimo posto in classifica con soli 3 punti? Il nome individuato dalla nuova proprietà e attualmente in pole è quello di Brendan Rodgers, allenatore del Leicester.