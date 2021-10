Llorente riparte dalla Spagna: accordo con l'Eibar

L'attaccante spagnolo ha trovato un pre accordo fino al termine della stagione con il club che milita nella Serie B spagnola: verrà ratificato al termine delle visite mediche. Per lui si tratta di un ritorno in Spagna dopo cinque anni

Il ritorno in Spagna

Per Fernando Llorente si tratta di un ritorno in Spagna cinque anni dopo la fine della sua avventura al Siviglia. Un ritorno che avviene poco distante dalla "sua" Bilbao (Eibar dista poco meno di 50 chilometri), lì dove ha giocato 327 partite in carriera. L'attaccante spagnolo chiude così la sua seconda parentesi in Italia, tra Napoli e Udinese: in totale 43 presenze e 5 gol per lui.