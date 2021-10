Il direttore sportivo del club francese smentisce ogni tipo di contatto con i due milanisti: "In questo momento non c'è nulla con nessun calciatore". E sulle difficoltà del Psg: "Ci sono troppe critiche, non giochiamo come vorremmo ma siamo primi sia in campionato che nel girone di Champions. Abbiamo bisogno di tempo, come tutti, e alla fine faremo i conti"

Il Milan rimane concentrato sul campo, sulla lotta punto a punto per la testa della classifica con il Napoli in questa prima parte di stagione. La dirigenza rossonera deve però pensare anche al calciomercato, con la sessione di gennaio che si avvicina e soprattutto con alcuni contratti di calciatori molto importanti che vanno verso la scadenza. Su tutti quello di Franck Kessié, il cui accordo terminerà alla fine della stagione in corso. Inevitabile che sul centrocampista ivoriano ci siano gli occhi di tante squadre, anche se al termine della sfida vinta in rimonta per 2-1 contro il Lille, il direttore sportivo del Psg Leonardo ha voluto escludere il proprio club (almeno per il momento) dalla corsa al calciatore: "Non abbiamo contattato nessun giocatore. Non c'è niente né con Kessié, né con Theo Hernandez".