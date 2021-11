Per l'ex allenatore dell'Inter è il giorno della sua prima panchina al Tottenham (sfida contro il Vitesse in diretta alle 21 su Sky Sport Football e Sky Sport 255). Con il suo arrivo, i tifosi degli Spurs sognano anche l'arrivo di grandi nomi nel calciomercato di gennaio. Ma quali sono stati gli acquisti più costosi voluti dall'allenatore salentino in carriera? Ecco la top 20, stilata con i dati di Transfermarkt: nessun colpo è a tripla cifra, solo uno di questi è avvenuto quando sedeva sulla panchina della Juve