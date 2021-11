Farioli e i risultati al Karagümrük: quanta Serie A in campo

approfondimento

Quando Farioli era stato cercato dallo Spezia

Il 32enne Farioli, ex collaboratore di Roberto De Zerbi al Benevento prima e al Sassuolo poi, sta portando i suoi sempre più in alto in classifica. Il Fatih Karagümrük, trascinato dalle sette reti dell'ex Genoa e Milan Andrea Bertolacci, capocannoniere della Süper Lig turca, è a 4 punti dal secondo posto. Niente male per un club promosso nella massima serie nel 2020 e ricco di vecchie conoscenze della Serie A: Viviano, Benatia, Biglia, Karamoh, Borini oltre appunto a Bertolacci. Il Karagümrük gli ha proposto il rinnovo fino al 2024, ma in caso di chiamate “impossibili da rifiutare” il presidente Suleyman Hurma ha già annunciato che non opporrà veti di nessun tipo. Così, dopo lo Spezia nell'estate 2021, ora è il Fenerbahce a bussare alla porta di Farioli: la sosta per le nazionali potrebbe aprire le porte a un cambio in panchina e il contratto di Farioli contiene una clausola che gli permetterebbe di cambiare squadra a stagione in corso. Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra i presidenti dei due club, che discuteranno del trasferimento dell'allenatore. Al Fenerbahce Farioli avrebbe anche la possibilità di confrontarsi con l'Europa League, competizione in cui la società gialloblù è al terzo posto nel girone D, a -1 dall'Olympiacos secondo e con due giornate ancora da giocare.