Verona, Casale rinnova fino al 2026: "Un sogno"

Dopo un inizio di stagione da protagonista, Nicolò Casale è stato premiato dall'Hellas Verona con il rinnovo del contratto fino al 2026. Importante riconoscimento per un ragazzo che ha già collezionato 12 presenze stagionali, 11 in campionato e una in Coppa Italia. Sempre presente, sia con Di Francesco che con Tudor, tranne che nella gara contro l'Udinese alla decima giornata per un problema fisico. Un premio meritato per il difensore classe 1998, arrivato in estate dopo aver vinto il campionato di Serie B con la maglia dell'Empoli. La stessa società gialloblù ha comunicato l'avvenuto accordo: "Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver rinnovato sino al 30 giugno 2026 il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Nicolò Casale", si legge sul comunicato pubblicato dal club sul proprio sito ufficiale.