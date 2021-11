I Gunners continuano a guardare in Italia dopo il no di Vlahovic: primo sondaggio per lo svedese della Juventus che, finora, ha trovato poco spazio con Massimiliano Allegri

Dopo il tentativo per Dusan Vlahovic andato a vuoto, l' Arsenal continua a guardare in Italia per rafforzare la rosa a disposizione di Arteta. Il giocatore che piace ai Gunners è Dejan Kulusevski della Juventus. Da parte del club inglese c'è stato un primo sondaggio: lo svedese, classe 2000, ha un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2025 .

I numeri di Kulusevski in stagione

Resta da capire se Kulusevski potrà essere sacrificato dalla Juventus visto che, finora, è stato poco impiegato da Massimiliano Allegri. Il giocatore conta 11 presenze in campionato, ma con appena 355 minuti giocati: la media di 32 minuti a partita. Media che si dimezza in Champions League dove Kulusevski è sceso in campo 4 volte, disputando 67 minuti e siglando il gol vittoria (unica rete stagionale) in casa dello Zenit.