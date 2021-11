I numeri di Rabiot

Cresciuto nel Paris Saint-Germain, dove ha debuttato nel mondo dei professionisti, Adrien Rabiot è arrivato in Italia nell'estate del 2019, quando la Juventus lo ingaggiò a parametro zero, dopo che il contratto del giocatore era arrivato in scadenza col club parigino. Con la maglia bianconera, Rabiot conta 95 presenze e 6 gol. In Nazionale, invece, Rabiot ha giocato 25 partite. E nel suo futuro ora c'è anche un mondiale, messo nel mirino. Dopo il caso del 2018, quando si rifiutò di far parte del gruppo come "riserva", per il centrocampista ora ci sono forti possibilità di prenderne parte da protagonista, visto che adesso Deschamps lo convoca con regolarità. Gliel'ha chiesto anche il giornalista di Téléfoot: "Adrien, stavolta lo giochi il mondiale?", "Lo spero", ha risposto, con un bel sorriso.