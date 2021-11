Raiola: "Pogba alla Juventus? Sognare è gratis"

Il procuratore, intervenuto all'Assemblea I.A.F.A di Roma, ha fatto il punto su alcuni dei suoi assistiti, partendo da Pogba per finire con Donnarumma: "Vedremo che succederà con Paul, sognare non costa nulla. Gigio? Sappiamo tutti che il dualismo con Navas finirà presto, e finirà a suo favore"

"Pogba alla Juventus? Sognare è gratis, i sogni non li proibisco a nessuno. Poi vedremo se diventeranno o meno realtà". Esordisce così Mino Raiola all'Assemblea I.A.F.A (Italian Association Football Agent) di Roma. L'agente inizia proprio dal francese e dalle possibilità che ha di tornare a Torino: "Dicembre è il mese per sognare, con Natale e tutte le feste. Vediamo che succede, non si sa perché ma quando si parla di Paul in Inghilterra si svegliano anche i morti, quindi meglio non parlarne".

"Addio De Ligt? Ne riparliamo a maggio"



E restando in tema Juve Raiola commenta anche il futuro di De Ligt: "Se in futuro potrà restare bianconero? Siamo a novembre, questa intervista dovremmo farla a maggio... al momento parlare di queste cose non va bene".