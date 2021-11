L'attaccante italoamericano giocherà in Serie B: il club emiliano ha deciso di tesserarlo dopo due settimane di allenamenti con la formazione di Pep Clotet. Per Rossi si tratta di un ritorno in Italia dove ha indossato le maglie di Parma, Fiorentina e Genoa

Pepito Rossi torna in campo e lo farà con la maglia della Spal . Dopo due settimane di allenamenti con la formazione guidata da Pep Clotet, il club emiliano ha deciso di tesserare l'attaccante italoamericano, svincolato dallo scorso 1° gennaio dopo la fine della sua avventura in MLS con il Real Salt Lake City. Rossi, voluto fortemente da Tacopina, ha superato le valutazioni sul suo stato di forma e tornerà a indossare la maglia di un club italiano dopo l'esperienza al Genoa, terminata nell'estate 2018.

La carriera di Pepito Rossi

343 presenze, 129 gol e 41 assist. Sono questi i numeri della carriera di Pepito che, a 34 anni, ha deciso di rimettersi in gioco per mostrare ancora il suo talento, mai del tutto sbocciato a causa degli infortuni che ne hanno sempre bloccato la definitiva ascesa. Colpa dei problemi alle ginocchia, operate più volte in un vero e proprio calvario iniziato a ottobre 2011, al Bernabeu, in un Real Madrid-Villarreal con la rottura del legamento crociato. Una carriera che si è sviluppata tra Inghilterra, Spagna e Italia: tutto è iniziato a Parma, prima del passaggio al Manchester United a 17 anni. Rossi ha vestito anche le maglie di Newcastle, Villarreal, Fiorentina, Levante, Celta Vigo e Genoa. L'ultima esperienza, invece, è targata USA con il Real Salt Lake City. In totale 7 presenze e un gol nel 2020 con il club dello Utah.