Trattativa in stato avanzato per l'esterno offensivo classe 1998 del Lille. Cresciuto nel PSG, ha già giocato più di 150 partite in Ligue. Operazione avviata sulla base di 15 milioni di euro per il cartellino

La Fiorentina è sempre più vicina a Jonathan Ikoné, ala destra francese di proprietà del Lille. Il club viola è pronto ad affondare il colpo per l'esterno offensivo classe 1998: l'operazione non è chiusa nei dettagli ma l'intenzione del club di Rocco Commisso è quella di formalizzare velocemente la trattativa per anticipare un possibile inserimento dei tedeschi del Lipsia, che seguono Ikoné con grande interesse. Il cartellino del giocatore è valutato 15 milioni e la Fiorentina prosegue i contatti con il Lille e gli agenti di Ikoné per mettere l'operazione nero su bianco.

I numeri di Ikoné

leggi anche

Italiano: "Grande reazione, ora serve continuità"

La Fiorentina aveva bloccato da tempo Ikoné e ha deciso di accelerare la chiusura dell'operazione dopo il no del Sassuolo alla proposta di 15 milioni per il cartellino Domenico Berardi. Dopo il tentativo respinto dal club neroverde, ecco l'affondo per Ikoné. Cresciuto nel settore giovanile del Psg (sette apparizioni con la prima squadra dei parigini nella stagione 2016-2017), prima di passare al Lille nel 2018, Ikoné in carriera ha messo insieme 154 presenze in Ligue 1 (ha indossato anche la maglia del Montpellier nel campionato 2017-2018 in prestito dal Psg) con 13 reti e 23 assist e 12 partite tra Champions ed Europa League.