Il Milan studia i profili per rinforzare la difesa. L'infortunio di Simon Kjaer , out fino a fine stagione, costringerà il club rossonero a intervenire sul mercato a gennaio per colmare il buco lasciato dal centrale danese. In tal senso, le valutazioni della società sono legate anche all'esito della partita di Champions League contro il Liverpool : il passaggio agli ottavi di finale o l'eventuale slittamento in Europa League incideranno sulle scelte di mercato del Milan.

Attesa Christensen, alternativa Milenkovic

Due le opzioni sul tavolo: cercare di anticipare un acquisto per l'anno prossimo (piace molto l'olandese Sven Botman del Lille) o lavorare tra gli esuberi delle grandi squadre, operazione già fatta nel recente passato con Tomori e Bakayoko dal Chelsea. Proprio nei Blues ci sono due giocatori che stanno trovando poco spazio: il 22enne francese Malang Sarr, e il 25enne Andreas Christensen. Quest'ultimo, danese come Kjaer, non ha ancora rinnovato il contratto con il Chelsea ed è in cima alla lista di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il timore in casa MIlan è però che il giocatore alla fine possa alla fine firmare il rinnovo. Resta comunque un nome da tenere in considerazione, alla pari di quello del 24enne Nikola Milenkovic della Fiorentina. Pochissimi riscontri invece sull'interesse per Luiz Felipe della Lazio. Valutazioni che passano anche per la sfida al Liverpool: i rossoneri decideranno che tipo di giocatore andare a prendere anche in base al numero di partite che giocheranno da febbraio in poi.