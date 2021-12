Accordo raggiunto per il ritorno in Grecia del difensore 30enne: al Napoli andrà una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Visite mediche sostenute nella mattinata di giovedì, successivamente è arrivato anche l'annuncio dei due club. Manolas affronterà nei playoff di Europa League l'Atalanta LA PARTENZA DI MANOLAS E IL CONTROLLO DELLA GUARDIA DI FINANZA Condividi

Kostas Manolas riparte dalla Grecia: è stata infatti definita l'operazione per il ritorno in patria del difensore 30enne, che lascerà il Napoli per passare all'Olympiacos. Il giocatore ha già sostenuto nella mattinata di giovedì le visite mediche con il club di Atene e, dopo cinque stagioni alla Roma e due e mezza in azzurra, saluterà definitivamente la Serie A. Le due società hanno raggiunto un accordo per circa 3 milioni di euro, bonus esclusi. Il giocatore è stato anche nella sede dell'Olympiacos per la firma, accolto da circa 500 tifosi che hanno mostrato grande entusiasmo per il suo arrivo.

Gli annunci di Olympiacos e Napoli leggi anche Insigne, l'agente sul rinnovo: "Ancora lontani" Il club greco, che è in vetta alla Super League e affronterà nei playoff di Europa League l'Atalanta, ha annunciato quest'importante rinforzo sia sui propri social che tramite questo comunicato: "L'Olympiacos comunica di aver raggiunto un accordo con l'SSC Napoli per l'acquisizione di Kostas Manolas. Il trasferimento del giocatore si concluderà all'inizio del mercato di gennaio", si legge sul sito del club greco. Dopo qualche minuto, è arrivato anche l'annuncio ufficiale da parte del club azzurro: "La SSC Napoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive di Konstantinos Manolas all’Olympiacos. Lo stesso sarà formalizzato e diverrà efficace con l’apertura della finestra di mercato di gennaio 2022", si legge sul sito ufficiale della società del presidente De Laurentiis.

