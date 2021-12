In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l'agente di Insigne ha fatto il punto sul rinnovo: "Siamo ancora lontani. Tutto può cambiare ma non si può aspettare in eterno. Fino al due febbraio non avrò contatti con nessuno, poi tutto cambierà". E sulle voci dell'interesse del Toronto: "Dopo tanti anni in una squadra credo sia difficile indossarne un'altra dello stesso campionato. Un'esperienza all'estero farebbe meno male, tipo Del Piero..."

Passano giorni e settimane ma la situazione legata al rinnovo di Insigne con il Napoli non si sblocca, né tantomeno si avvicina a una possibile svolta. Lo conferma l'agente del giocatore, Vicenzo Pisacane, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "In questo momenti, per i tempi, Insigne e il Napoli sono abbastanza lontani sull'accordo per il rinnovo. Ma tutto può cambiare. Quando si apre il mercato di gennaio bisogna trovare una soluzione. Possono essere giorni decisivi". L'agente del giocatore conferma la distanza tra le parti, ma ci tiene a fare chiarezza sulla sua posizione e su quella del suo assistito: "La proposta che ci è stata fatta non è congrua, ma le cose che ho letto sono false", si legge. "Non abbiamo mai chiesto sette milioni più sette di bonus alla firma. Sono tutte ca***te: non è giusto che Insigne passi da mercenario. Il Napoli è la sua vita da 30 anni. E' la sua città e più di chiunque altro sogna lo scudetto". Il tempo stringe e si fa sempre più viva l'ipotesi della partenza del giocatore dalla sua città: "La storia d'amore tra Insigne e il Napoli non finirà mai, anche se andrà a giocare altrove. Ma nel rispetto di tutti non si può aspettare in eterno. In ogni caso, Lorenzo sarà un grandissimo professionista fino al 30 giugno".