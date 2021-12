" Kylian è così a suo agio nel ruolo di miglior giocatore al mondo che niente può influenzare le sue prestazioni, la sua vita quotidiana o il suo umore". Esordisce così Leonardo , direttore sportivo del Psg, ai microfoni di Europa 1 Sport. Il direttore del club parigino ha parlato a lungo della sua stella, che tra qualche giorno sarà libero di firmare per qualsiasi squadra grazie al suo contratto in scadenza il 30 giugno 2022. La volontà del club parigino è ovviamente quella di rinnovare con l'attaccante classe 1998: "La gente può pensare che diciamo che Kylian sia il migliore al mondo perché vogliamo rinnovare con lui, ma non è così. A 22, quasi 23, anni è incredibilmente maturo ".

Leonardo: "Vorremmo che Mbappé rimanesse a vita a Parigi"

leggi anche

Mbappé da record: è il più giovane a fare 30 gol

Il dialogo tra le parti per il rinnovo del contratto continua ad andare avanti, come confermato dallo stesso Leonardo: "E' una situazione particolare, stiamo parlando del miglior giocatore al mondo che sta per arrivare alla fine del contratto. Abbiamo un rapporto molto diretto, sia con il giocatore che con i suoi genitori. Possiamo dire che ci sono stati dei momenti in cui abbiamo discusso più calorosamente, ma fa parte della costruzione di un rapporto. Noi vorremmo che rimanesse tutta la vita a Parigi, dobbiamo rispettare la loro posizione ma credo che abbiamo ancora buone possibilità di rinnovare. Io ci credo". In chiusura Leonardo commenta il livello del campionato francese: "Oggi la Ligue 1 non ha niente da invidiare a un gran numero di paesi che hanno diversi problemi, sia finanziari che di qualità".